日本债市：公债价格几无变动，五年期债券标售顺利

日本央行大规模的购债方案以及股市疲软为债市提供了支撑，但也很少有投资者急于拉升公债当前价格。

长期公债疲软，因投资者在公债收益率(殖利率)下降后获利回吐。

30年期公债收益率 上升1.0个基点至1.345%，摆脱了周二触及的五个月低点1.335%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.055% -0.5 0.060%

10年期公债 0.315% +0.0 0.315%

20年期公债 1.075% +0.5 1.070%

30年期公债 1.345% +1.0 1.335%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.38 +0.06 148.32

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]