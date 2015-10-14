国际油市：原油期货微幅上涨，但供过于求忧虑使升势受限

中国周三公布的数据显示9月通胀率放缓幅度大于预期，生产者物价连续43个月下滑，更加深中国通缩压力的忧虑。

“油价应会持续低档...主要是因为过去几周甚至几个月全球原油供给及需求并没有多大变化。我们目前仍是供应过剩，”辉立期货投资分析师Daniel Ang指出。

“考虑到伊朗可能造成供应过剩恶化...这让整个情况更加悲观许多。”

国际能源署(IEA)周二称，尽管低油价抑制石油输出国组织(OPEC)以外产油国的供应，但由于需求增幅从五年高位放缓，而且主要的OPEC产油国仍维持近纪录高位的产出，全球油市供应过剩情况将持续至2016年。

委内瑞拉称八个非OPEC国家获邀出席本月21日在维也纳举行的OPEC和非OPEC石油专家技术会议。(完)

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