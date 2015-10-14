台湾货币市场：短率续处低位，两年定存单标售结果显示资金充裕

* 短率仍稳于低位 * 央行标售两年期定存单低于预期，资金宽裕 * 短票利率面临下行压力 * 部分债券附买回利率低位稍走跌 记者 高洁如 路透台北10月14日 - 台湾银行间短率周三大致平稳，资金调度人士表示，上日央行标 售的两年期定存单利率低于预期，显示资金充裕，大型银行资金宽松的情况短期料不会改变 ，短率料续处低位。 今日部分票券商承做的债券附买回利率低位稍有下跌。资调人士认为，央行的两年期定 存单标售结果低于预期，下跌的幅度较大，这也给了资金需求者更大的议价空间。 〞虽然我们拆出的利率开的高一点，但还是会根据市场的情况、每家银行的情况再调整 ，〞一家大型银行资金调度人士表示。 他们认为，台湾景气未见起色，央行12月再降息半码(0.125个百分点)的预期有所升高 ，这不但令两年期定存单标售结果低于预期，更使短率存在下跌压力。 台湾央行周二标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率再跌至0.505%新低；低 于市场预期的0.52%附近，亦较上月标售下跌4.8基点。 本地时间 13:44 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.538 32.739 台湾加权股价指数<.TWII 8,522.51 8,567.92 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.300% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270%-0.350% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.300%-0.390% 0.300-0.400% **短票利率面临下行压力** 短票市场方面，票券商交易员表示，目前和银行承做的短票交易多成交在0.42%，自保 票并不多，偶尔有到期无法续做的情况。 他们表示，短票市场利率仍在低位，尤其是目前央行标售的一年期定存单、两年期定存 单利率步步看跌，显示市场配置资金的压力还是蛮大，未来短率仍有下行压力。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.42%，约同上日；60天期、9 0天期短票主要成交在0.43%和0.44%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 421%，前日在0.423%；上日成交量145.78亿台币，前日59亿台币。 今日央行存单到期金额为4,817.5亿台币，存单发行金额稍晚公布。 央行定存单到期金额共2兆1,026.6亿台币，本周余日的情况为：周四5,903.8亿，周五5 72.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为293亿台币，累积超额准备为2,595亿 台币、加计前期1%的超额准备4,326亿台币。 **少数RP利率区间低位下跌** 票券商交易员表示，投信资金虽是多缺不一，不过也有投信进钱入场，较多的资金找券 ，使得短天期的部分利率低位有所松动。 证券商则表示，两年期定存单标售结果低于预期，显见利率走低压力仍在，目前证券商 仍在酝酿利率走低的契机，或许仍须要一些时间说服客户接受短率走低的情况。 〞利率走低的方向是一致的，但速度可能没有这么快，〞一位大型证券商交易员说。 资金情势方面，交割的部分，周三有两年期央行定存单300亿交割；周四财政部104/13 期五年公债发行，金额350亿台币。 还本情况则有：周三台塑石化30亿台币公司债还本，周三另有1亿美元法商东方汇理银 行国际债还本。 今日证券商10天期公债的附买回利率主要成交在0.43-0.44%；10天期以上公司债RP主要 成交在0.53-0.54%，也与上日相似。利率低位0.42%、0.52%也有部分成交，但非主流。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债与公司债，区间低位略有松动约2基点。一 周公债附买回利率区间落在0.36-0.43%，上日在0.38-0.43%；极短天期与一周公司债附买回 利率区间则落在0.40-0.45%，上日在0.42-0.45%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及 承作对象不同，有所差异。(完) (审校)