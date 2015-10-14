台湾股市：连两日随亚股收跌，量缩观望台积电投资人说明会释出指引

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透台北10月14日 - 台湾股市周三随亚股收跌，并录得连续两日跌势，但仍守在8,500点整数关卡上方。分析师表示，由于权值股台积电 及股王大立光 皆将于明日举行投资人说明会，令相关的苹果 概念股表现转趋安静，市场量缩观望台积电释出最新营收展望。
台湾加权股价指数 收低0.53%，报8,522.51点；今日成交初值 为804.63亿台币，上交易日修正后为901.34亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，随着台股近期涨多逼近8,600点的技术指标关卡，观望气氛略有转浓，目前台股回档观望整理的态势，量缩观望台积电及大立光释出进一步消息指引，明日台股料续处高档震荡格局。
〞外资期货操作还是偏多，大盘不致翻空，这几天撑住等下周三结算。〞他说，并预估明日大盘指数主要交投区间落在8,478-8,600点。
至周二外资在台指期净多单部位仍逾2.36万口，并在台股现货连续五个交易日买超共计216.45亿台币。
亚洲股市周三扩大跌幅，此前中国公布的消费者物价指数(CPI)逊于预期，显示出经济面临的通缩风险。
本地时间1336，MSCI亚太明晟指数 跌0.66%，中国股市沪综指 也跌0.5%。(完)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选