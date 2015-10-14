台湾股市：连两日随亚股收跌，量缩观望台积电投资人说明会释出指引

路透台北10月14日 - 台湾股市周三随亚股收跌，并录得连续两日跌势，但仍守在8,500点整数关卡上方。分析师表示，由于权值股台积电 及股王大立光 皆将于明日举行投资人说明会，令相关的苹果 概念股表现转趋安静，市场量缩观望台积电释出最新营收展望。

台湾加权股价指数 收低0.53%，报8,522.51点；今日成交初值 为804.63亿台币，上交易日修正后为901.34亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，随着台股近期涨多逼近8,600点的技术指标关卡，观望气氛略有转浓，目前台股回档观望整理的态势，量缩观望台积电及大立光释出进一步消息指引，明日台股料续处高档震荡格局。

〞外资期货操作还是偏多，大盘不致翻空，这几天撑住等下周三结算。〞他说，并预估明日大盘指数主要交投区间落在8,478-8,600点。

至周二外资在台指期净多单部位仍逾2.36万口，并在台股现货连续五个交易日买超共计216.45亿台币。

亚洲股市周三扩大跌幅，此前中国公布的消费者物价指数(CPI)逊于预期，显示出经济面临的通缩风险。