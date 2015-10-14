新兴汇市：坡元触及将近一个月高点，其他亚币也上涨

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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印度卢比 65.09 65.18 +0.14 -3.16 63.03
马币* 4.1770 4.1815 +0.11 -16.29 3.4965
人民币 6.3471 6.3429 -0.07 -2.25 6.2040
* 印尼和马来西亚金融市场因假期休市。(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪/刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/郑茵/于春红)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选