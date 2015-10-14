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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 14:24 BJT

新兴汇市：坡元触及将近一个月高点，其他亚币也上涨

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.66 119.75 +0.08 +0.00 119.66

坡元 1.3890 1.4025 +0.97 -4.54 1.3260

台币 32.515 32.739 +0.69 -2.45 31.718

韩元 1146.69 1149.70 +0.26 -4.13 1099.30

泰铢 35.51 35.56 +0.14 -7.35 32.90

菲律宾披索 46.01 46.08 +0.15 -2.80 44.72

印尼卢比* 13614.00 13614.00 +0.00 -9.06 12380.00

印度卢比 65.09 65.18 +0.14 -3.16 63.03

马币* 4.1770 4.1815 +0.11 -16.29 3.4965

人民币 6.3471 6.3429 -0.07 -2.25 6.2040

* 印尼和马来西亚金融市场因假期休市。(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/郑茵/于春红)

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