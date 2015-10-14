《汇市简讯》欧洲盘初：中国数据疲软，政策宽松预期维持不坠

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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* 美元/日圆下跌0.11%，澳元/美元跌0.23%，新西兰元/美元涨0.48%，美元/坡元跌0.71%
* 日股日经指数跌1.89%，中国沪综指跌0.59%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.57%，美国公债收益率报2.0404%，美国原油期货涨0.41%
* 澳洲银行业者意外调升抵押贷款利率后，澳洲央行降息机率上升
* 新加坡央行小幅放松货币政策，因经济动能不足
* 中国数据：9月CPI同比上涨1.6%，PPI同比下降5.9%--国家统计局 (完) (编译 蔡美珍；审校 李爽)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选