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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 14:10 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国数据疲软，政策宽松预期维持不坠

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* 美元/日圆下跌0.11%，澳元/美元跌0.23%，新西兰元/美元涨0.48%，美元/坡元跌0.71%

* 日股日经指数跌1.89%，中国沪综指跌0.59%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.57%，美国公债收益率报2.0404%，美国原油期货涨0.41%

* 澳洲银行业者意外调升抵押贷款利率后，澳洲央行降息机率上升

* 新加坡央行小幅放松货币政策，因经济动能不足

* 中国数据：9月CPI同比上涨1.6%，PPI同比下降5.9%--国家统计局 (完) (编译 蔡美珍；审校 李爽)

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