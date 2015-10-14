欧股业绩：ASML第三季获利仅略低于预估，但新订单数量下降

ASML的客户包括前两大晶圆代工业者--台积电 及格罗方德。

第三季新订单为9.04亿欧元，分析师原预测10.4亿欧元。ASML预估第四季营收14亿欧元。

执行长Wennink表示，虽然对逻辑晶片(芯片)厂商的出货下滑，但他预期这些厂商将在2016年第二季提高产量。

全球最大逻辑晶片厂商--英特尔，是ASML的另一个重要客户。

Wennink表示，来自记忆体晶片厂商的需求，进入2016年后仍将持续强劲很长一段时间，但会低于2015年1-9月表现。(完) (编译 高琦/蔡美珍；审校 张明钧/于春红)