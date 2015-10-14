欧股业绩：ASML第三季获利仅略低于预估，但新订单数量下降

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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ASML的客户包括前两大晶圆代工业者--台积电 及格罗方德。
第三季新订单为9.04亿欧元，分析师原预测10.4亿欧元。ASML预估第四季营收14亿欧元。
执行长Wennink表示，虽然对逻辑晶片(芯片)厂商的出货下滑，但他预期这些厂商将在2016年第二季提高产量。
全球最大逻辑晶片厂商--英特尔，是ASML的另一个重要客户。
Wennink表示，来自记忆体晶片厂商的需求，进入2016年后仍将持续强劲很长一段时间，但会低于2015年1-9月表现。(完) (编译 高琦/蔡美珍；审校 张明钧/于春红)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选