更新版 1-韩国金融：韩元兑美元虽下滑，但相对部份货币仍强劲--官员

(新增评论及外债数据)

* 韩元走软程度不及其他主要货币--外汇官员

* 外汇官员：对美联储的基本假设情境是年内升息

* 预计韩国不会遭遇像1997年那样的危机蔓延风险

路透首尔10月14日 - 韩国一位外汇官员称，韩元兑美元 近几个月下跌，但跌幅低于其他主要货币，表明他认为韩元汇价高估。

这位官员本周还对路透表示，韩国外汇当局对美国联邦储备理事会(美联储/FED)的基本假设情境为，年底前开始升息。

该官员拒绝具名。

“如果只看美元/韩元汇率，可以说1,200是比较高的水平，但其他货币呢？日圆和欧元的贬值幅度要大得多，”这名官员表示，但没有详细解释。

韩国为亚洲第四大经济体，成长严重依赖出口。韩元走软有助提升出口商的本币获利，强化他们的定价能力。

韩元/美元在第三季贬值5.9%，这是韩元连续第五个季度下跌，且为四年来最大季度跌幅。

韩元在9月8日跌至1,208.8，为2010年7月末以来最低。此后韩元有所回升，周三约报1,149。

这名官员淡化了美国一旦升息、韩国即遭遇大规模资金外逃的风险。一些分析师曾表示，美国升息可能引发资金大举流出新兴市场。

他在上周告诉路透，即便亚洲地区出现金融或者货币危机，韩国面临的危机蔓延风险也几乎为零，这要归功于韩国短期外债降低。

央行数据显示，截至6月底，韩国金融机构短期外债规模相当于官方外汇储备的25.5%，远低于2008年9月的69.1%和1997年12月的242%。

“除了对实质经济活动的影响，并没有像1997年那样的危机蔓延风险，”这名官员称，他所指的是1997年席卷亚洲的那场金融危机，当时韩国也未能幸免于难。