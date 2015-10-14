日本股市：日经指数收跌近2%，疲弱的中国通胀数据重燃增长忧虑

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透东京10月14日 - 日本股市周三下跌，因中国通胀下滑重新燃起市场对这个全球第二大经济体的担忧。中国是日本主要生产商的重要市场。
日经指数 收低1.9%至17,891.00点，为10月2日以来首次收在18,000点下方。
美国财报季拉开帷幕之际，空头回补一度推动股市上行，但在中国公布疲弱通胀数据后，买家退却。
日本钢铁、机械和航运业都对中国市场有广泛曝险，因此这些类股表现逊于大盘。
东证的钢铁类股分项指数 下跌4.5%，日本钢铁工程控股公司(JFE Holdings) 和新日铁住金 分别下跌5.2%和5.4%。
东证股价指数 下跌2.2%至1,470.83点。JPX-日经400指数 下滑2.2%至13,174.03点。（完）
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选