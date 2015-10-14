日本股市：日经指数收跌近2%，疲弱的中国通胀数据重燃增长忧虑

路透东京10月14日 - 日本股市周三下跌，因中国通胀下滑重新燃起市场对这个全球第二大经济体的担忧。中国是日本主要生产商的重要市场。

日经指数 收低1.9%至17,891.00点，为10月2日以来首次收在18,000点下方。

美国财报季拉开帷幕之际，空头回补一度推动股市上行，但在中国公布疲弱通胀数据后，买家退却。

日本钢铁、机械和航运业都对中国市场有广泛曝险，因此这些类股表现逊于大盘。

东证的钢铁类股分项指数 下跌4.5%，日本钢铁工程控股公司(JFE Holdings) 和新日铁住金 分别下跌5.2%和5.4%。