欧洲个股：ASML财务长称，公司今年EUV设备出货量只有四台

路透阿姆斯特丹10月14日 - 半导体设备大厂ASML 财务长Wolfgang Nickl周三表示，该公司今年最新世代极紫外光微影系统(EUV)将无法达成六台的出货目标。

Nickl称，目前公司预期今年将出货四台，其中第三季一台，第四季三台；这类系统每台要价约1亿欧元(1.1393亿美元)。

Nickl表示，使用ASML设备的半导体业者延长当前世代蚀刻设备的使用年限，并计画导入下一个世代的EUV系统。