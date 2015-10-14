欧洲个股：ASML财务长称，公司今年EUV设备出货量只有四台

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透阿姆斯特丹10月14日 - 半导体设备大厂ASML 财务长Wolfgang Nickl周三表示，该公司今年最新世代极紫外光微影系统(EUV)将无法达成六台的出货目标。
Nickl称，目前公司预期今年将出货四台，其中第三季一台，第四季三台；这类系统每台要价约1亿欧元(1.1393亿美元)。
Nickl表示，使用ASML设备的半导体业者延长当前世代蚀刻设备的使用年限，并计画导入下一个世代的EUV系统。
“因此，有一些EUV出货将延至明年，”他在伴随公司第三季财报发布的声明中表示。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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