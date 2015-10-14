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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 17:14 BJT

香港数据：9月底止外汇基金境外资产升至29,416亿港元--金管局

路透香港10月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布，截至9月底止外汇基金境外资产为29,416亿港元，较8月底增加999亿港元。

货币基础为14,832亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金票据及债券。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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