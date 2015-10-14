香港数据：9月底止外汇基金境外资产升至29,416亿港元--金管局

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透香港10月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布，截至9月底止外汇基金境外资产为29,416亿港元，较8月底增加999亿港元。
货币基础为14,832亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金票据及债券。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选