重温稿-《中国数据观测》三季度GDP增速预计跌破七至6.8%，9月工业和投资微走弱

( ) * 公布内容：中国三季度GDP、9月工业增加值、投资、消费数据 * 公布时间：10月19日公布GDP和工业等数据 * 调查APP：GDP reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNGDP%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 预估区间 前值 上年同 预测数 值 期 三季度国内生产总值（GDP） 6.8 6.4 ~ 7.2 7.0 7.2 50 固定资产投资(不含农户)(1-9 10.8 10.5 ~ 11.1 10.9 16.1 21 月) 工业增加值 6.0 5.7 ~ 6.9 6.1 8.0 25 社会消费品零售总额 10.8 10.1 ~ 11.5 10.8 11.6 25 注：固定资产投资数据前值为1-8月累计 数据。 路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009 年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减 弱，都将使GDP承压。 不过分析人士认为，随着第三批债务置换、加快固定资产折旧以及收回未使用财政存量 资金等的推进，对四季度中国经济不应过分悲观；预计政府将保持宽松政策并加大财政支出 ，以应对经济放缓。 交通银行金融研究中心报告称，经济下行压力主要来自于集中在第二产业的传统产能过 剩行业。一方面资源开采业、重工业、加工制造业等去产能压力较大，另一方面以房地产为 代表的重投资领域增速下降导致钢铁、水泥等需求走弱。 而资本市场波动之后趋于平稳，金融服务业对经济的带动作用不会像上半年那么明显。 他们预计今年三季度GDP增速在6.9%。 路透调查并显示，内外需低迷对中国制造业冲击严重，再加上9月3日阅兵全国放假导致 9月工作日减少，预计9月工业同比增速将微幅降至6%；与此同时，制造业和房地产投资需求 继续疲软，也将拖累前九个月投资增速小幅回落至10.8%。 “在‘阅兵蓝’和假日等因素冲击下，9月工业生产和固定资产投资预计略为回落，特 别是工业增加值同比有破‘6’的风险，”华创证券在数据前瞻报告中称。 该券商预计三季度GDP同比增长6.9%，破7的主要原因还是实体经济的萎靡，在产业结构 转换期必然伴随着较低的经济增速；预计9月工业增速在6%左右。 而固定资产投资增速将维持平稳，具体到大类投资来看，9月房地产投资增速预计仍将 下行；在工业企业利润未有明显改善下，也看不到制造业投资改善的迹象；预计9月基建投 资增速会有所回升，主要源自发改委基础设施专项基金落地形成的有效投资。 此前出炉的中国宏观经济先行指标--9月官方和财新制造业PMI均落在荣枯线下方，已经 昭示中国经济下行压力仍大，令市场预期三季度GDP增速破七的风险上升。 而由于近期实体经济全面走弱，政策支持力度近来明显加码，包括收回未使用的财政存 量资金用于稳增长和保障民生支出，扩大固定资产加速折旧优惠范围，出台支持大众创业万 众创新的具体措施，降低首套房首付比例等。 “由于政策支持力度加码，预计四季度经济环比增速可能会较三季度有所反弹，打破近 期持续下滑的势头，”瑞银证券中国首席经济学家汪涛称。 但她也指出，经济刺激措施仅能部分抵消、但不能完全逆转经济下行压力，未来一年的 经济增长将进一步下滑。瑞银维持2015年中国经济增长6.8%的预测不变，并认为其对2016年 增速预估6.5%面临更多下行风险。 国内大型投行--中金公司预计，财政方面政府可能会加大投资力度以缓解经济下行压力 ；货币宽松方面预计年内还将对称下调存贷款基准利率一次，幅度为25个基点，并下调存款 准备金率两次，每次50个基点。 “宽松措施或许能够缓冲经济增长的放缓势头，却很难扭转长期下行的趋势。从长远来 看，只有市场化改革才能持续提高投资回报、有效激活私人部门的投资热情，”中金称。（ 完） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 (发稿 乔艳红/宿泱韫; 审校 杨淑祯)