全球金市：金价连续第四日上涨，因市场预期美联储推迟加息

周三中国公布的疲弱数据进一步加剧了对全球经济成长的担忧，投资者认为，这会是阻碍美联储年内升息的又一个因素。

分析师称，技术图也显示对金价利好。

“整体贵金属继续看涨，市场参与者料将看到金银价均升穿首档技术阻力点位，”MKS Group交易员James Gardiner称。

他表示，金价首档阻力位在每盎司1,170-71美元。

Analysts at ScotiaMocatta分析师称，金价今日若收于1,170美元上方，则将上看1,192。

美元走软是推动金价上涨的因素之一，美元指数 周三持于三周半低点附近，中国经济疲软的进一步迹象，助燃对美联储要等更久才收紧政策的预期。

中国9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度降准、降息概率增大。

美联储理事塔鲁洛周二表示，今年不应升息；这番谈话显示联储内部对美国是否已为加息做好准备的看法存在严重分歧。

塔鲁洛为本周第二位呼吁对升息时点宜谨慎对待的理事；他鲜少在公开场合评论货币政策。

-------------------0643GMT---------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1172.4 4 0.34

现货银 15.99 0.1 0.63

现货铂金 989.24 2.24 0.23

现货钯金 691 11.5 1.69

COMEX期金 1172.2 6.8 0.58

COMEX期银 15.975 0.068 0.43

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金