全球金市：金价连续第四日上涨，因市场预期美联储推迟加息

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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周三中国公布的疲弱数据进一步加剧了对全球经济成长的担忧，投资者认为，这会是阻碍美联储年内升息的又一个因素。
分析师称，技术图也显示对金价利好。
“整体贵金属继续看涨，市场参与者料将看到金银价均升穿首档技术阻力点位，”MKS Group交易员James Gardiner称。
他表示，金价首档阻力位在每盎司1,170-71美元。
Analysts at ScotiaMocatta分析师称，金价今日若收于1,170美元上方，则将上看1,192。
美元走软是推动金价上涨的因素之一，美元指数 周三持于三周半低点附近，中国经济疲软的进一步迹象，助燃对美联储要等更久才收紧政策的预期。
中国9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度降准、降息概率增大。
美联储理事塔鲁洛周二表示，今年不应升息；这番谈话显示联储内部对美国是否已为加息做好准备的看法存在严重分歧。
塔鲁洛为本周第二位呼吁对升息时点宜谨慎对待的理事；他鲜少在公开场合评论货币政策。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1172.4 4 0.34
现货银 15.99 0.1 0.63
现货铂金 989.24 2.24 0.23
现货钯金 691 11.5 1.69
COMEX期金 1172.2 6.8 0.58
COMEX期银 15.975 0.068 0.43
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 李爽)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选