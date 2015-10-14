人民币衍生品：美元掉期曲线小幅下移，上缴外汇风险准备金影响料有限

路透上海10月14日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三略微下移，但各个期限幅波动均较有限。交易员称，市场资金面整体偏松，而人民币弹性有所上升，纵然经济疲软，汇率贬值压力亦可以直接体现在即期市场，掉期则更体现利率属性，曲线整体趋稳将是常态。

他们并表示，明日银行将首次上缴外汇风险准备金，预计市场已充分反应，但仍需关注对掉期市场的潜在冲击；本周最新公布的9月进出口以及通胀数据不佳，政策进一步宽松预期升温，只是资金面已然偏松，若真有降准降息，对掉期曲线的下移作用可能并不明显，何况美联储年内加息可能性并非完全排除。

“我觉得掉期市场平静应该是常态，之前波动大是因为资金面松紧变化导致，现在比较平衡，甚至是偏宽松的，所以就算进一步宽松，对短端有点作用，但下行空间也不会很大。”一中资行交易员表示。

另一外资行交易员表示，上月开始执行新规后，掉期买盘需求明显下降，缴纳外汇风险准备金的影响或已price in（消化），“该交的钱、该定的价也差不多都准备了吧，到15号再反应，晚了。”

近期离岸CNH 与在岸表现趋同，两地价差亦几乎消失，套利交易基本不可能，投机需求减少。在此之前，两地价差一度扩至1,200点子，套利疯狂，倒逼监管层出台限制措施。

中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。外汇准备金计算公式为：当月外汇风险准备金交存额=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。

截止北京时间15:10，美元/人民币一周期掉期 报32个点子，一个月期 报143.50个点子，一年期掉期美元升水 报1,170个点子，分别较上周五下跌11.11%、12.50%、3.31%。

中国银行间市场周三主要回购加权利率 CNREPO=CFXS 变动不大。交易员表示，市场整体保持偏松格局，资金供给充裕，预计在央行维稳姿态下，短期流动性将延续宽松态势。央行公开市场周二进行400亿元人民币逆回购操作，期限7天，中标利率持平于2.35%。