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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 15:39 BJT

金属期市：伦铜连续第二个交易日下跌，受中国经济相关担忧拖累

“尽管部分建筑业领先指标非常疲软...但仍有很多买盘，我们预计未来几个月铜进口将相当强劲，”AME Group的分析师Matt Fusarelli说。

0702GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.2%至每吨5,231美元，延续上日跌势。

沪铜 也下跌0.4%至每吨39,630元人民币(6,245美元)。

全球最大的金属行业活动继续在伦敦召开，最大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco) 表示，未来几年可能仍会比较艰难，公司正削减更多成本，并精简业务，为价格进一步下跌做准备。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/陈宗琦)

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