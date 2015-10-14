金属期市：伦铜连续第二个交易日下跌，受中国经济相关担忧拖累

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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“尽管部分建筑业领先指标非常疲软...但仍有很多买盘，我们预计未来几个月铜进口将相当强劲，”AME Group的分析师Matt Fusarelli说。
0702GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.2%至每吨5,231美元，延续上日跌势。
沪铜 也下跌0.4%至每吨39,630元人民币(6,245美元)。
全球最大的金属行业活动继续在伦敦召开，最大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco) 表示，未来几年可能仍会比较艰难，公司正削减更多成本，并精简业务，为价格进一步下跌做准备。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/陈宗琦)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选