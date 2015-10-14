欧元债市：葡萄牙公债收益率上涨，因组建联合政府的谈判破裂

葡萄牙10年期公债收益率上涨3个基点，至2.45%，其他欧元区同类债券收益率下跌2-3个基点，稍早中国公布数据后，令投资人转入债券避险。葡萄牙与德国公债收益率之差达到逾两周最阔水准。

葡萄牙政局不确定性，不利于周三发债，但分析师仍认为，本周的大量债券到期，应会支撑发债的买气。葡萄牙将发行约10亿欧元债券，到期日为2025年及2037年。

“本周有54亿欧元葡萄牙公债赎回，应该会支撑这次标债，尽管政治环境可能演变成卸任政府失势，”瑞穗分析师Peter Chatwell称。

10年期德国公债收益率 下跌3个基点，至0.57%，德国周三将发行2020年到期的30亿欧元债券。(完)

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