表格：外资在韩国股市卖超992亿韩元，结束连续五日的买超

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透首尔10月14日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0719GMT，外资在韩国股市卖超992亿韩元。继连续五个交易日买超后，外资转为卖超。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月14日 -99.2 22.9 53.6
^10月13日 106.5 -90.1 -33.1
10月12日 133.1 85.9 -267.2
10月8日 190.0 -37.8 -203.1
10月7日 88.1 87.4 -210.9
10月6日 135.1 91.3 -162.7
10月5日 -15.4 73.4 -135.9
10月2日 -127.6 -12.4 105.9
10月1日 101.1 171.2 -305.5
9月30日 147.5 -151.0 -35.6
9月25日 -298.0 151.6 86.1
9月24日 -220.5 62.4 590.0
9月23日 -301.8 152.6 389.2
9月22日 -18.6 112.9 -101.7
9月21日 -192.1 -110.6 253.7
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本月以来 511.7 391.8 -1,158.9
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今年以来 1,389.2 -4,454.8 2,188.5
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注：^ 10月13日为修正后数据。(完)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选