路透伦敦10月14日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：在1.5385左右遭强阻力位逆转而下，再次在区间内承压。关注点和焦点仍为近期低位1.5108的潜在支撑。接下来将是更为重要的1.5086/1.5000支撑位，为61.8%回档位，也是心理支撑位。若未能守住1.5000，则将下探78.6%回档位1.4895。

欧元/美元：近期将能延续涨势，上探1.1440/68区间的更高阻力位，其中包括5月、6月和9月所及高位，该区间上方还有55周移动均线切入位1.1472和2014-2015下行趋势线切入位1.1468，我们认为汇价将在此受阻。在区域底部1.1260上方，我们预期较短期内呈看涨态势，若跌穿该水平或重回9月低位1.1105/1.1088。升穿1.1475后，下一阻力位将是8月高点1.1713。

美元/瑞郎：上周五开始承压，料将延续跌势，下探200日移动均线切入位及近期低位0.9527/25。9月低位0.9527为五个月支撑线及近期低位0.9353/0.9260之前的首道防线。盘中涨势可能在0.9660/90遇阻。关键阻力位是2001-2015年下行趋势线切入位0.9855，我们预计该点位最终会被突破，但不是现在。若收于0.9855上方将具有重要意义，是上探心理阻力位1.0000和年内高点1.0295的必要条件。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1415 1.1376 0.34 -5.64 1.2097

美元/日圆 119.53 119.73 -0.17 0.06 119.68

欧元/日圆 136.43 136.21 0.16 -6.05 144.77

美元/瑞郎 0.9558 0.9574 -0.17 -3.85 0.9941

英镑/美元 1.5315 1.5245 0.46 -1.66 1.5573

美元/加元 1.2995 1.3038 -0.33 11.85 1.1618

澳元/美元 0.7258 0.7242 0.22 -11.14 0.8168

新西兰元/美元 0.6732 0.6636 1.45 -13.66 0.7797

欧元/瑞郎 1.0909 1.0897 0.11 -9.29 1.2026

欧元/英镑 0.7450 0.7458 -0.11 -3.93 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2647 9.2632 0.02 -1.53 9.4688

美元/挪威克朗 8.1140 8.1537 -0.49 8.59 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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