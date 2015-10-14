《全球汇市》美元跌至三周半低点，中国经济疲软料箝制美联储升息

与此同时，英镑兑美元 涨0.3%报1.5290，从周二的深跌走势中反弹。周二英国公布通胀年增率为负，打击市场人气。薪资和就业市场数据周三将出炉，若数据强劲，围绕英国央行是否会领先美联储加息的争论可能因此升温。