《全球汇市》美元跌至三周半低点，中国经济疲软料箝制美联储升息

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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澳元兑美元 下滑至0.7240，进一步远离周一所及两个月高位0.7382。
与此同时，英镑兑美元 涨0.3%报1.5290，从周二的深跌走势中反弹。周二英国公布通胀年增率为负，打击市场人气。薪资和就业市场数据周三将出炉，若数据强劲，围绕英国央行是否会领先美联储加息的争论可能因此升温。
“英镑本周开局令人失望，因通胀数据疲弱，但我们并不认为会自此推低英镑，”法国巴黎银行分析师在一份报告中称。“与消费者物价相比，薪资会反应物价压力上升的另一面状况。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1411 1.1376 0.31 -5.67 1.2097
美元/日圆 119.58 119.73 -0.13 0.10 119.68
欧元/日圆 136.44 136.21 0.17 -6.05 144.77
美元/瑞郎 0.9560 0.9574 -0.15 -3.83 0.9941
英镑/美元 1.5308 1.5245 0.41 -1.70 1.5573
美元/加元 1.2993 1.3038 -0.35 11.84 1.1618
澳元/美元 0.7257 0.7242 0.21 -11.15 0.8168
新西兰元/美元 0.6727 0.6636 1.37 -13.72 0.7797
欧元/瑞郎 1.0912 1.0897 0.14 -9.26 1.2026
欧元/英镑 0.7455 0.7458 -0.04 -3.87 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2651 9.2632 0.02 -1.53 9.4688
美元/挪威克朗 8.1124 8.1537 -0.51 8.57 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 张明钧/汪红英/张荻/李爽/陈宗琦)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选