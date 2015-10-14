路透基点：盈德气体签署1亿美元贷款案，规模较最初削减了5,000万美元

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透香港10月14日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，香港上市公司盈德气体已经完成3.5年期1亿美元离岸贷款案。该融资的初始规模为1.5亿美元，而后被削减。
贷款协议在周一签署，有四家银行在一般银团阶段加入。汇丰控股是牵头行兼簿记行。贷款包括9,000万美元的A部分和7,750万港元的B部分。
盈德气体将贷款规模减少5,000万美元，因想通过在岸债券市场获得成本更低的融资。
盈德气体曾在9月底宣布，计划发行不超过9.8亿元人民币(1.54亿美元)的在岸债券，融资将用于运营资本、再融资及项目建设。
盈德气体3.5年期贷款的最高综合收益为390个基点，较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码330个基点，平均年限为2.875年。
所筹资金将用于再融资、资本支出和一般运营。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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