路透基点：盈德气体签署1亿美元贷款案，规模较最初削减了5,000万美元

路透香港10月14日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，香港上市公司盈德气体已经完成3.5年期1亿美元离岸贷款案。该融资的初始规模为1.5亿美元，而后被削减。

贷款协议在周一签署，有四家银行在一般银团阶段加入。汇丰控股是牵头行兼簿记行。贷款包括9,000万美元的A部分和7,750万港元的B部分。

盈德气体将贷款规模减少5,000万美元，因想通过在岸债券市场获得成本更低的融资。

盈德气体曾在9月底宣布，计划发行不超过9.8亿元人民币(1.54亿美元)的在岸债券，融资将用于运营资本、再融资及项目建设。

盈德气体3.5年期贷款的最高综合收益为390个基点，较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码330个基点，平均年限为2.875年。

所筹资金将用于再融资、资本支出和一般运营。（完）