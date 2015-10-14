《路透晚报》--10月14日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌近2%，疲弱的中国通胀数据重燃增长忧虑

日本股市周三下跌，因中国通胀下滑重新燃起市场对这个全球第二大经济体的担忧。中国是日本主要生产商的重要市场。日经指数收低1.9%至17,891.00点，为10月2日以来首次收在18,000点下方。东证股价指数下跌2.2%至1,470.83点。

--中国股市：沪综指收跌结束五连升，经济数据疲弱难支撑大盘持续上涨

中国股市沪综指收跌。分析师指出，继连升五日后，今日大盘以震荡整理为主，尾盘出现跳水；已公布经济数据和三季报显示经济依旧疲软，难以支撑大盘持续上涨。此外外围市场开始出现回落，亦对国内股市形成冲击。沪综指收报3,262.44点，跌30.79点或0.93%；上证A股今日成交3,297亿元人民币，上日成交3,342亿元。

--香港股市：收低，追随全球及中国市场跌势

港股收低，追随全球股市跌势。长达两周的反弹推动恒生指数涨10%后，显现涨势暂歇迹象。中国9月通胀数据无助于提振投资者信心。数据显示，中国经济通缩压力犹存。恒生指数跌0.7%报22,439.91点，恒生国企指数跌1.0%至10,334.42点。

--汇市：美元跌至三周半低点，中国经济疲软料箝制美联储升息

美元指数在三周半低点附近徘徊，因中国经济出现更多疲软迹象，支持美联储将会等候更久时间再升息的预期。0816GMT，美元指数下滑0.25%至94.523，为9月18日来最低。欧元兑美元上涨0.29%，报1.1408美元。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率上涨，因组建联合政府的谈判破裂

葡萄牙公债收益率（殖利率）上扬，与债市整体涨势背离，因有关组建新政府的谈判破裂，且葡萄牙政府准备标债。葡萄牙10年期公债收益率上涨3个基点，至2.45%，其他欧元区同类债券收益率下跌2-3个基点。0825GMT，10年期德国公债收益率下跌3个基点至0.56%。

--国际油市：原油期货微幅上涨，但供过于求忧虑使升势受限

原油期货微幅上涨，扳回上一交易日部分跌幅，国际能源署(IEA)一份报告表示，油市供过于求形势至少还将持续一年。0826 GMT时，布兰特11月原油期货跌0.1美元，报每桶49.14美元。美国原油期货升0.04美元，报每桶46.70美元。。

--全球金市：金价连续第四日上涨，因市场预期美联储推迟加息

金价连续第四日上涨，触及三个月新高，得益于美元疲软以及美联储官员对今年加息举动的告诫。0829GMT，现货金涨至每盎司1,173.86美元，盘中一度升至1,174.40美元，为7月6日以来最高价。其他贵金属也追随金价上涨。。

--金属期市：伦铜连续第二个交易日下跌，受中国经济相关担忧拖累

伦敦期铜连续第二个交易日下滑，因围绕全球最大金属消费国--中国经济健康状况的担忧犹存，但中国铜进口量上升的消息，为铜价带来支撑。0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.29%至每吨5,257.50美元。沪铜收跌0.4%至每吨39,630元人民币(6,245美元)。