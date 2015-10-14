西班牙数据：9月CPI连续第二个月下跌，同比跌幅扩大至0.9%

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透马德里10月14日 - 西班牙9月消费者物价连续第二个月下滑，较上年同期跌幅扩大至0.9%，因能源成本下跌拖低了交通和住房的价格。
西班牙物价的下滑与欧元区整体趋势相仿。在油价暴跌影响下，欧元区9月通胀率再度转为负值。
西班牙国家统计局(INE)周三公布的9月终值数据显示，该国9月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.9%，大于8月0.4%的降幅。该数据与路透此前的预期一致。
但消费者物价调和指数(HICP)的1.1%降幅没有预期的大，市场原预期下滑1.2%。
西班牙央行及政府官员称，他们预计到年底前消费者物价将开始小幅回升，强调当前的下滑可能只是暂时现象。
扣除食品和能源价格的核心CPI较上年同期上升0.8%，8月升幅为0.7%。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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