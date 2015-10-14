路透基点：万达集团寻求3亿欧元银团贷款，为收购Infront融资--TRLPC

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透香港10月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，继今年稍早获得4亿欧元双边贷款后，大连万达集团股份有限公司正寻求3亿欧元(3.41亿美元)一年期银团贷款，为10.5亿欧元收购瑞士体育营销公司Infront Sports & Media AG提供资金支持。
法国兴业银行为该笔一年期子弹式贷款的独家牵头行兼簿记行。贷款利率较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码135个基点。
银行受邀按三个层级参贷：承贷5,000万欧元或以上的银行，获得牵头行头衔，最高综合收益200个基点，前端费65个基点；承诺2,500-4,900万欧元的银行，获得主办行头衔，综合收益190个基点，费用55个基点；承诺1,000-2,400万欧元的银行，获安排行头衔，综合收益180个基点，费用45个基点。
万达文化控股有限公司为借款人。银行参贷截止日为10月20日。
在此之前，据消息人士称，中国银行和中国工商银行各承贷2亿欧元五年期贷款，为万达集团从欧洲私募股权公司Bridgepoint手中收购Infront提供融资。 (完) (编译 刘秀红；审校 张荻)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选