路透基点：万达集团寻求3亿欧元银团贷款，为收购Infront融资--TRLPC

路透香港10月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，继今年稍早获得4亿欧元双边贷款后，大连万达集团股份有限公司正寻求3亿欧元(3.41亿美元)一年期银团贷款，为10.5亿欧元收购瑞士体育营销公司Infront Sports & Media AG提供资金支持。

法国兴业银行为该笔一年期子弹式贷款的独家牵头行兼簿记行。贷款利率较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码135个基点。

银行受邀按三个层级参贷：承贷5,000万欧元或以上的银行，获得牵头行头衔，最高综合收益200个基点，前端费65个基点；承诺2,500-4,900万欧元的银行，获得主办行头衔，综合收益190个基点，费用55个基点；承诺1,000-2,400万欧元的银行，获安排行头衔，综合收益180个基点，费用45个基点。

万达文化控股有限公司为借款人。银行参贷截止日为10月20日。

在此之前，据消息人士称，中国银行和中国工商银行各承贷2亿欧元五年期贷款，为万达集团从欧洲私募股权公司Bridgepoint手中收购Infront提供融资。 (完) (编译 刘秀红；审校 张荻)