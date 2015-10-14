全球贵金属：10月13日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓仍持平

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透10月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓与周一持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 22,094,038.0 10月13日 22,094,038.0 10月12日 0.0 0.00%
iShares 315,152,346.9 10月13日 315,152,346.9 10月12日 0.0 0.00% (完) (编译 汪红英；审校 张荻)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。