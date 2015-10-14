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市场报道 | 2015年 10月 14日 星期三 16:41 BJT

全球贵金属：10月13日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓仍持平

路透10月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓与周一持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,094,038.0 10月13日 22,094,038.0 10月12日 0.0 0.00%

iShares 315,152,346.9 10月13日 315,152,346.9 10月12日 0.0 0.00% (完) (编译 汪红英；审校 张荻)

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