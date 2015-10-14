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市场报道 | 2015年 10月 14日 星期三 16:56 BJT

英国数据：截至8月的三个月失业率降至七年新低，薪资小幅增长

英国央行在密切关注是否会出现薪资进一步上涨的迹象，作为考虑何时开始进行金融危机以来首次升息的一个参考因素。

薪资涨势仍要弱于危机前的水平，但上涨速度已经快于英国央行今年稍早前的预期。与此同时，生产率加速增长，可能有助于放缓通胀的回归。

英国央行总裁卡尼表示，有关是否升息的决定可能会在今年底至明年初时更加明朗。

周三数据显示，9月请领失业金人数增加4,600人至略高于796,000人，这还是2012年中期以来第一次出现请领失业金人数连续两月增加。(完) (编译/审校 汪红英/李春喜/刘秀红/李爽)

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