英国数据：截至8月的三个月失业率降至七年新低，薪资小幅增长

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
英国央行在密切关注是否会出现薪资进一步上涨的迹象，作为考虑何时开始进行金融危机以来首次升息的一个参考因素。
薪资涨势仍要弱于危机前的水平，但上涨速度已经快于英国央行今年稍早前的预期。与此同时，生产率加速增长，可能有助于放缓通胀的回归。
英国央行总裁卡尼表示，有关是否升息的决定可能会在今年底至明年初时更加明朗。
周三数据显示，9月请领失业金人数增加4,600人至略高于796,000人，这还是2012年中期以来第一次出现请领失业金人数连续两月增加。(完) (编译/审校 汪红英/李春喜/刘秀红/李爽)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。