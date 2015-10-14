圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示，仅仅凭借多增加一个月的数据，美国联邦 储备理事会(美联储/FED)就在10月份会议上改变立场启动加息，这恐怕有难度。 英国央行货币政策委员会(MPC)新任委员弗利葛周二警告，全球经济放缓对英国经济构 成风险，令外界感觉他不太可能支持很快升息。他表示，英国通胀率低于目标的机率，高过 超越目标的机率。 新加坡金管局周三略微放松货币政策，以提振第三季勉强躲过衰退的经济。新加坡金管 局在半年度政策声明中称，“金管局将维持坡元名义有效汇率(NEER)政策区间温和逐步升值 的政策不变。不过升值速度将略微下调。” 新西兰央行总裁惠勒周三为全球经济形势描绘出一幅谨慎的图景，指出“目前最大的忧 虑”是中国的经济成长前景。惠勒并称，进一步下调官方现金利率(OCR)看似是可能的，取 决于未来数据的表现；惠勒称对于汇率不断走软货币政策无计可施. [nL3S12D6 BB] 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.75% 2015年8月25日降25基点 一年期贷款利率4.60% 2015年8月25日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点 短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 李爽 审校 高琦)