路透基点：渤海租赁要为Avolon收购案筹措18.5亿美元贷款--TRLPC

路透香港10月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海航集团旗下的渤海租赁股份有限公司已经委托中国银行纽约分行牵头负责18.55亿美元定期贷款案，用于对爱尔兰飞机租赁公司Avolon Holdings Ltd的收购。

其中一位消息人士称，这笔并购融资的期限不会超过七年，将帮助渤海租赁以不超过25.5亿美元的价格100%买下Avolon。

中国银行正在与借款人洽谈最终条款，该贷款案预计将在未来几周内进入有限银团阶段。消息人士称，并购案料在明年上半年完成。

根据路透报导，渤海租赁最初在7月计划以每股26美元买下20%的Avolon股权，但之后获悉有对手也要购买Avolon，即决定买下全部Avolon。

报导称，包括债务在内，这笔并购总计作价76亿美元。Avolon的股东将收到每股31美元的现金。

Avolon于2010年成立，去年12月上市。截至6月末，公司拥有或管理着总计152架飞机，订单上还有逾100架。（完）