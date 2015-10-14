更新版 1-中国汇市：人民币连续第二天收跌，经济基本面不佳贬值预期升温

* 人民币连续第二天收低，中间价大跌 * 经济基本面仍疲软，贬值预期小幅升温 * 汇率弹性上升，但趋势性走势难现 * 关注明日首次上缴外汇风险准备金潜在冲击 (新增更多评论和收盘报价) 路透上海10月14日 - 人民币兑美元即期 周三连续第二天收低，中间价亦大 跌。交易员称，最新公布的9月通胀数据显示中国经济基本面仍疲软，令人民币贬值预期小 幅升温，客盘购汇需求略增，但趋势性走势仍难现。 他们并指出，离岸CNH 价格波动与在岸基本一致，两地汇价趋同或成新常态； 需关注明日银行首次上缴外汇风险准备金的潜在冲击，目前掉期等衍生品市场反应较为平静 。 “这几天动静有点大，经济数据整体也不好，即期应该还是在大区间里波动吧，趋势性 走势的可能性不大。”一外资行交易员表示。 另有三位消息人士周三向路透称，中国央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30 ，目前收盘时间为16:30；此举将令中国银行间外汇交易市场覆盖欧洲交易时段，推动外汇 市场对外开放。 交易人士指出，外汇市场延长交易时段后，至少在刚开始阶段夜盘交易不会太活跃，央 行此举可能主要也是为了加入SDR（特别提款权）的政治意图，汇市也不会因此出现大的波 动，汇率走向仍是在央行掌控中。 中国稍早公布的9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PP I跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度 降准、降息概率增大。 中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准 备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增 加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。 全球汇市方面，美元指数周三在三周半低点附近徘徊，因中国经济出现更多疲软迹象， 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将会等候更久时间再升息的预期。 中国外汇交易中心周三更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3350。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3477 6.3429 -0.08% 中间价 6.3408 6.3231 -0.28% 成交额 157.59亿美元 213亿美 元 日内波动幅度(pips) 61 日高6.34 日低6.3486 25 今年以来升贬幅度 -2.26% 2005年汇改以来升贬幅度 30.39% 1年期美元/人民币掉期<CN +1,165 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3502 6.3405 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.503 6.4935 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 张喜良/林高丽)