亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，因油价下跌且日圆上扬

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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“除非汇率真的突然变化，否则市场将陷入区间交投，”东京一交易机构消息人士表示。
油价周三续跌，已经连跌三日，因担心供应持续过剩，且随着中国经济增长放缓，需求减速。
美元兑日圆 报约119.60，周二午后报119.72左右。
上海期交所主力1月期胶合约 持平，收报每吨11,710元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶合约 最新报每公斤126.9美分，跌1.1美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽 审校 陈宗琦/张明钧)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选