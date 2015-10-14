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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 17:19 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，因油价下跌且日圆上扬

“除非汇率真的突然变化，否则市场将陷入区间交投，”东京一交易机构消息人士表示。

油价周三续跌，已经连跌三日，因担心供应持续过剩，且随着中国经济增长放缓，需求减速。

美元兑日圆 报约119.60，周二午后报119.72左右。

上海期交所主力1月期胶合约 持平，收报每吨11,710元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶合约 最新报每公斤126.9美分，跌1.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽 审校 陈宗琦/张明钧)

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