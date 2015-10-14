更正-欧洲汇市：英镑上涨，因英国失业率意外降至七年最低

(更正：译文有误，正文第四段应为“0.7430英镑”，而非“0.7340英镑”)

路透伦敦10月14日 - 英镑周三兑美元和欧元走高，此前公布的数据显示，英国截至8月的三个月失业率意外降至2008年中以来最低，不过薪资涨幅略慢于预期。

英国国家统计局公布，英国截至8月的三个月失业率降至5.4%，截至7月的三个月失业率为5.5%。就业人数增加14万，带动就业率升至73.6%，创1971年开始有纪录以来的最高水平。

截至8月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加3.0%，略低于路透调查预估的3.1%。

数据公布后，英镑兑美元 升至1.5366美元，日内涨0.8%。英镑兑欧元 涨0.5%至0.7430英镑。英镑兑欧元周二曾触及八个月低点0.7493英镑，因数据显示，英国9月通胀意外回到负值。

“实际薪资在增长，这对国内活动而言是利好，因此我们认为(英国央行)可能会在5月开始升息，”荷兰国际集团(ING)的外汇策略师Chris Turner说。

“(英国央行总裁)卡尼认为将在年底前后开始对升息进行认真讨论的立场，很可能仍然持续，”Turner说，并称英镑兑欧元被低估，可能会升至0.72英镑左右。

一些分析师表示，SABMiller 与百威英博 的合并可能会继续支撑英镑。

但其他分析师则表示，即便英镑兑欧元可能大幅上涨，但英镑兑美元的涨幅可能不会太大。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价