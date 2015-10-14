欧洲个股：斯沃琪携手交行和银联等推具支付功能的腕表，明年初上市

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透上海10月14日 - 在苹果 推出具支付及社交等功能的Apple Watch后，传统钟表企业瑞士斯沃琪集团 亦在赶可穿戴支付设备的潮流。斯沃琪将联手交通银行 、中国银联等周三发布一款具有支付功能的腕表，产品计划明年初上市。
公司新闻稿称，本次合作，将在斯沃琪最新推出的贝拉米腕表（SWATCH BELLAMY）中加载非接触支付功能，届时在全球具有银联“闪付”受理功能的终端上均可使用。
该腕表也是一张交通银行的借记卡，可以通过非接方式实现消费、取现、电子现金充值等功能。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选