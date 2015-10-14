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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 17:33 BJT

欧洲个股：斯沃琪携手交行和银联等推具支付功能的腕表，明年初上市

路透上海10月14日 - 在苹果 推出具支付及社交等功能的Apple Watch后，传统钟表企业瑞士斯沃琪集团 亦在赶可穿戴支付设备的潮流。斯沃琪将联手交通银行 、中国银联等周三发布一款具有支付功能的腕表，产品计划明年初上市。

公司新闻稿称，本次合作，将在斯沃琪最新推出的贝拉米腕表（SWATCH BELLAMY）中加载非接触支付功能，届时在全球具有银联“闪付”受理功能的终端上均可使用。

该腕表也是一张交通银行的借记卡，可以通过非接方式实现消费、取现、电子现金充值等功能。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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