台湾汇市：台币震荡整理终场微收贬，出口商抛汇卖需增温略收敛跌幅

* 台币兑美元震荡整理终场微收贬 * 出口商抛汇卖需增温略收敛跌幅 * 明日实质交易区间暂看32.450-32.650 路透台北10月14日 - 台币兑美元 周三微收跌，并录得连续两天贬势；交易员 表示，今日台币随亚币震荡整理，外资则在区间内买卖汇双向交易，看不出明显交投方向， 而出口商在32.60上方抛汇卖需增温，令台币实质汇价暂在32.500-32.600的区间盘整，量缩 观望韩元等亚币释出进一步指引。 他们指出，早盘韩元等亚币持续面临涨多回档的压力，但随着新加坡政府释出宽松货币 政策，令坡元走强也带动台币随亚币走势趋稳，加以出口商在32.60附近的抛汇意愿转强， 也有助于收敛台币跌幅，致台币实质汇价暂难跳脱现有区间整理。 〞大家都怕怕的，一跳开区间交投就空空的。〞一位大型公营行库交易员说。 另位大型汇银交易员也提及，继上日亚币回档整理后，目前亚币像是无头苍蝇，迄今尚 难定调是涨多拉回，亦或是走势已转弱，让台币也捉不住方向，只能随韩元等亚币震荡盘整 ，因此外资在台币跌破32.60也转趋卖汇，区间操作的心态颇为浓厚，短线料台币实质汇价 将陷入震荡盘整，静待亚币交投方向确立。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日各种天期美元/台币换汇点折价幅度与上 日尾盘变化不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.468/32.498，上日收 在32.485。 坡元周三触及将近一个月高点，其他亚币也上涨。 其中韩元兑美元KRW=K FTC今收涨0.3%至1,146.8，上日收在1,149.7，盘中走势震荡。 台湾股市 周三随亚股收低0.53%报8,522.51点；证券交易所今日资料显示，外资 及陆资在台股转为卖超9.13亿台币，中止连五个交易日买超共计216.45亿台币。 今日台币实质交易区间在32.456-32.640；上日交易区间在32.401-32.515。交易员预估 ，明日台币实质交易区间暂看32.450-32.650。 本周余日国际重要经济数据和事件： 10/15(四)：美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)；美国纽约联储制造业指数；美国 一周初请失业金人数；美国费城联邦储备银行制造业指数；美国圣路易斯联邦储备银行总裁 布拉德发表谈话；纽约联储总裁杜德利参加布鲁金斯学会举行的“美联储该如何就适当的利 率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说；英国国家统计局(ONS )举行季度经济论坛；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说；欧洲理事会(European Council )会议(至10月16日)。 10/16(五)：美国工业生产；美国JOLTS职位空缺；美国密西根大学消费者信心指数；日 本央行总裁黑田东彦发表讲话；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在企业峰会上发 表演说；欧洲央行执委科尔发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.742 32.739 32.456-32.742 32.740 7.79 9.24 司 元太外汇经纪公 32.741 32.737 32.460-32.741 32.741 3.14 4.12 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.020 -0.040/-0.025 美元/台币六个月期 -0.050/-0.020 -0.055/-0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)