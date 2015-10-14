CNH动态：经济数据阴霾下人民币连跌两日，市场短期无明确方向

路透香港10月14日 - 中国经济数据不佳犹如阴霾笼罩在离岸人民币即期市场，周三离岸人民币兑美元即期持续昨日弱势格局，小幅走跌0.16%，两地价差微微趋阔。

“今天CNH市场比较安静，动得不多，CPI等数据有一定影响，与在岸即期目前差距不大，感觉市场没有明确方向。”一位中资银行交易员称。

中国国家统计局周三公布，9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大。

而周二公布的数据显示9月进口下滑近20%，上述数据暗示中国经济仍然阴云密布，亦可能影响到美联储的升息计划。

摩根大通亚太地区副主席李晶周三对传媒表示，人民币经过8.11汇改后，未来数月不会再有巨大变化，包括扩大交易区间，预料短期内人民币将比较稳定，至年底兑美元仍将在6.4的水平。

市场人士认为，人民币走势虽然短期看有所走稳，然而美联储年内仍可能加息，中国央行由于经济下行压力亦可能采取更多货币宽松措施，中期看来，市场对人民币的前景整体并不乐观。

中国共产党十八届五中全会定于10月26-29日召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。

本地时间17：27分，离岸人民币现汇 报6.3520，较上日跌108个点子或0.17%。盘中一度跌至6.3532，同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.5030/5080，上日收盘在6.4935，跌0.15%。

在岸人民币即期 周三连续第二天收低，中间价亦大跌。交易员称，最新公布的9月通胀数据显示中国经济基本面仍疲软，令人民币贬值预期小幅升温，客盘购汇需求略增，但趋势性走势仍难现。