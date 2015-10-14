韩国个股：三星电子发表第二款搭载Tizen作业系统的智能手机

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透首尔10月14日 - 科技业巨擘三星电子 周三推出第二款搭载自家Tizen操作系统的智能手机，努力推动自家软件生态体系普及化。
三星电子表示，新款Z3手机将在10月21日于印度上市，定价8,490印度卢比(130.59美元)。虽然这款手机比前代Z1定价5,700印度卢比高出不少，但新款手机硬件有明显提升，包括速度更快的微处理器、解析度更高的屏幕、以及更好的相机等。
这家全球最大智能手机制造商正试图降低对谷歌 的倚赖；三星的旗舰盖乐世(Galaxy)智能手机搭载的是谷歌Android操作系统。三星电子今年也推出其他搭载Tizen软件的产品，包括Gear S2的智能手表，及高阶电视机等等。
熟知内情的消息人士于6月向路透表示，三星电子计画今年推出更多搭载Tizen的手机。分析师多表示，三星需要吸引更多智能手机用户来使用该操作系统，才能吸引更多第三方开发商的支持。
在印度等智能手机普及率相对偏低市场，Z3的低价可望吸引买家。研究机构Counterpoint表示，前代Z1是三星第二季在印度最畅销手机，有部分是因为其价格偏低。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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