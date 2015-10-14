中港个股：南航料1-9月净利同比升2.7-2.8倍，因收入增及航油成本降

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透香港10月14日 - 中国南方航空股份有限公司 周三发布盈利预喜，预计今年前三季的净利同比将增长266.2-282.2%，受益营业收入增加，及航油成本大幅降低等因素。
南航的声明称，按中国会计准则，预计今年1-9月的净利为46-48亿元人民币，去年同期为12.56亿元。
公司表示，前三季度公司加大运力投入，抢抓旺季市场机遇，令营业收入同比增加。此外，透过加强成本管控，成本水平下降，以及受益于国际原油价格低位震荡，令航油成本大幅降低。
南航H股今天收盘持平于5.89港元，其A股则跌2.7%，报8.24元人民币。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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