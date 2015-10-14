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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 18:04 BJT

中港个股：南航料1-9月净利同比升2.7-2.8倍，因收入增及航油成本降

路透香港10月14日 - 中国南方航空股份有限公司 周三发布盈利预喜，预计今年前三季的净利同比将增长266.2-282.2%，受益营业收入增加，及航油成本大幅降低等因素。

南航的声明称，按中国会计准则，预计今年1-9月的净利为46-48亿元人民币，去年同期为12.56亿元。

公司表示，前三季度公司加大运力投入，抢抓旺季市场机遇，令营业收入同比增加。此外，透过加强成本管控，成本水平下降，以及受益于国际原油价格低位震荡，令航油成本大幅降低。

南航H股今天收盘持平于5.89港元，其A股则跌2.7%，报8.24元人民币。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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