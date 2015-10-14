欧洲个股：伦敦上市的巴西股票ETF下跌2.8%，受巴西政局动荡拖累

路透10月14日 - 在伦敦上市的一支追随巴西股票上市交易基金(ETF)周三下跌2.8%。由于巴西政治动荡加剧，该国股市周二创出去年12月以来的最大单日跌幅。

巴西MSCI明晟i-shares ETF 触及一周低点，在东京上市的NEXT FUNDS Ibovespa Linked ETF 收盘也大跌5.4%。

巴西总统罗塞夫周二指责反对派图谋“发动政变”，称反对派试图在没有任何重要事实的情况下将她赶下台，从而推翻民选政府。

大宗商品价格以及近来的涨势也令巴西资产承压。

“昨日的修正逆转了10月初以来的反弹趋势，”瑞典北欧斯安银行(SEB)的新兴市场策略部负责人Per Hammarlund说，并称巴西雷亚尔 密切追随汤森路透/核心商品CRB指数 的走势。(完)