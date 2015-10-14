欧洲个股：伦敦上市的巴西股票ETF下跌2.8%，受巴西政局动荡拖累

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透10月14日 - 在伦敦上市的一支追随巴西股票上市交易基金(ETF)周三下跌2.8%。由于巴西政治动荡加剧，该国股市周二创出去年12月以来的最大单日跌幅。
巴西MSCI明晟i-shares ETF 触及一周低点，在东京上市的NEXT FUNDS Ibovespa Linked ETF 收盘也大跌5.4%。
巴西总统罗塞夫周二指责反对派图谋“发动政变”，称反对派试图在没有任何重要事实的情况下将她赶下台，从而推翻民选政府。
大宗商品价格以及近来的涨势也令巴西资产承压。
“昨日的修正逆转了10月初以来的反弹趋势，”瑞典北欧斯安银行(SEB)的新兴市场策略部负责人Per Hammarlund说，并称巴西雷亚尔 密切追随汤森路透/核心商品CRB指数 的走势。(完)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。