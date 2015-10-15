台湾债市：五年券殖利率创近三周新低，因资金浮滥及美债收益率下跌

路透台北10月15日 - 台湾五年公债104/13 殖利率周四早盘续跌，创五年券殖利率近三周新低。交易员表示，在美国公债殖利率下跌及美元走弱带动下，104/13殖利率跌破0.800%关卡。

他们指出，目前市场资金依旧非常宽松，短率仍有下行风险，除银行买盘涌入，交易商亦积极进行短期操作，带动104/13期殖利率再下一阶。

〞五年券商玩的很开心，成交量冲的比较大，10年券几乎没有人要玩，没有量我们就收工了。〞一位大型公股银行主管说。

他表示，受柜台买卖中心新规定冲击，银行和券商纷纷都避开10年券104/12 ；五年券因风险较低，吸引交易商积极进行短线操作，交投热络。

柜台买卖中心日前表示，将针对五、10年期公债增订证券自营商自发行前交易起至发行后六个月以内，单一机构持券不得超过发行量三成的新规。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.7800-0.8200%；104/12期则在1.17-1.21%。

美国30年期和10年期公债收益率触及10月5日以来最低2.8367%和1.9788%。指标10年期公债收益率势将录得逾三周来最大单日跌幅。

本地时间10:40时，104/13期殖利率下滑1.08个基点在0.7902%，成交量为80亿台币；早盘最低跌至0.7866；此前盘中低位为9月25日的0.77%。104/12期殖利率则微升0.30个基点，至1.1850%，成交量为10亿台币。

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