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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 15:13 BJT

台湾债市：五年券殖利率连三日收低，因资金浮滥及美债收益率下跌

* 五年券殖利连三日收低，创半个月新低
    * 资金浮滥，五年券0.800%以上买盘将接手
    * 明日104/13区间在0.780-0.820%

    路透台北10月15日 - 台湾五年公债104/13 殖利率周四收创半个月新低，
并连续三个交易日下跌。交易员指出，因美国公债殖利率下跌，且市场资金浮滥，带动殖利
率再下跌，惟尾盘出现短线停利卖单，使殖利率收在0.800%。
    
    他们指出，今天五年券殖利率持续走低，一度跌破0.7900%，最低至0.7856%；因短线跌
幅不小，向下追价力道稍消减弱；料殖利率回到0.800%以上即吸引投资性买盘进驻。
    
    〞尾盘拉回到0.800%只是短线技术停利，目前市场气氛偏多，大家预估12月央行有机会
降息。〞一位大型证券商交易员说。
    
    在10年券方面，今天交投依旧清淡，一位大型商银交易员表示，除柜台买卖中心新规定
影响交易意愿，主因是下周104/12期增额公债将进入发行前交易，不确定因素较多，观望偏
气氛观望。 
        
    今天10年券104/12期则收升0.05个基点，报1.1825%，成交量为12亿台币；创三周收盘
新高，此前高为9月24日的1.1900%。
    
    根据柜台买卖中心(OTC)统计，周三银行买超104/13期亿6.5台币，券商和票券公司持续
卖超，分别卖超4.5亿及2亿台币；显示银行买盘持续进驻，筹码较稳定。
    
    柜台买卖中心日前表示，将针对五、10年期公债增订证券自营商自发行前交易起至发行
后六个月以内，单一机构持券不得超过发行量三成的新规。 

    交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.17-1.19%；五年公债104/
13殖利率主要区间估在0.780-0.820%。
                    
      收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                
   5  104/13                   -0.10      0.8000%   0.7856-0.8000%     113.00
 
    本周余日国际重要经济数据和事件有：
    
    10/15(四)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表谈话；纽约联储总裁杜德利参
加布鲁金斯学会举行的“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储
备银行总裁梅斯特发表演说。
    
    10/16(五)：日本央行总裁黑田东彦发表讲话；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布
斯在企业峰会上发表演说；欧洲央行执委科尔发表讲话；美国工业生产；美国JOLTS职位空
缺；美国密西根大学消费者信心指数。    

         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1825
          5      104/13                        0.8000
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                        0.4700
 (完)      

 (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)

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