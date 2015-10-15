台湾债市：五年券殖利率连三日收低，因资金浮滥及美债收益率下跌

* 五年券殖利连三日收低，创半个月新低 * 资金浮滥，五年券0.800%以上买盘将接手 * 明日104/13区间在0.780-0.820% 路透台北10月15日 - 台湾五年公债104/13 殖利率周四收创半个月新低， 并连续三个交易日下跌。交易员指出，因美国公债殖利率下跌，且市场资金浮滥，带动殖利 率再下跌，惟尾盘出现短线停利卖单，使殖利率收在0.800%。 他们指出，今天五年券殖利率持续走低，一度跌破0.7900%，最低至0.7856%；因短线跌 幅不小，向下追价力道稍消减弱；料殖利率回到0.800%以上即吸引投资性买盘进驻。 〞尾盘拉回到0.800%只是短线技术停利，目前市场气氛偏多，大家预估12月央行有机会 降息。〞一位大型证券商交易员说。 在10年券方面，今天交投依旧清淡，一位大型商银交易员表示，除柜台买卖中心新规定 影响交易意愿，主因是下周104/12期增额公债将进入发行前交易，不确定因素较多，观望偏 气氛观望。 今天10年券104/12期则收升0.05个基点，报1.1825%，成交量为12亿台币；创三周收盘 新高，此前高为9月24日的1.1900%。 根据柜台买卖中心(OTC)统计，周三银行买超104/13期亿6.5台币，券商和票券公司持续 卖超，分别卖超4.5亿及2亿台币；显示银行买盘持续进驻，筹码较稳定。 柜台买卖中心日前表示，将针对五、10年期公债增订证券自营商自发行前交易起至发行 后六个月以内，单一机构持券不得超过发行量三成的新规。 交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.17-1.19%；五年公债104/ 13殖利率主要区间估在0.780-0.820%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.10 0.8000% 0.7856-0.8000% 113.00 本周余日国际重要经济数据和事件有： 10/15(四)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表谈话；纽约联储总裁杜德利参 加布鲁金斯学会举行的“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储 备银行总裁梅斯特发表演说。 10/16(五)：日本央行总裁黑田东彦发表讲话；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布 斯在企业峰会上发表演说；欧洲央行执委科尔发表讲话；美国工业生产；美国JOLTS职位空 缺；美国密西根大学消费者信心指数。 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1825 5 104/13 0.8000 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.4700 (完) (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)