东南亚股市：普遍下跌，菲律宾股指挫至近两周低位

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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经纪商表示，全球人气疲弱引发迅速获利了结，投资者也在等待大型银行本周料将公布的第三季财报。
由于有新的迹象显示中国经济放缓，全球股市连续第二日下跌，美元周三跌至近一个月低点。
新加坡金管局今年再度放宽货币政策，并对增长所面临的下行风险发出警告。该国经济在第三季勉强躲过衰退。新加坡股市 今日几无变动。
越南股市 收跌0.15%，为连续第二日下跌，不过包括最大乳制品生产商Vinamilk 在内的几支蓝筹股上涨。
印尼和马来西亚股市周三均因假日休市，周四将恢复交易。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 347.30 0.36 +0.10 -15.45 410.77
新加坡 2983.92 -0.96 -0.03 -11.33 3365.15
泰国 1405.08 -1.61 -0.11 -6.18 1497.67
菲律宾 6924.77 -88.67 -1.26 -4.23 7230.57
越南 589.98 -0.86 -0.15 +8.13 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍/汪红英；审校 李爽)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选