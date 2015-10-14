东南亚股市：普遍下跌，菲律宾股指挫至近两周低位

经纪商表示，全球人气疲弱引发迅速获利了结，投资者也在等待大型银行本周料将公布的第三季财报。

由于有新的迹象显示中国经济放缓，全球股市连续第二日下跌，美元周三跌至近一个月低点。

新加坡金管局今年再度放宽货币政策，并对增长所面临的下行风险发出警告。该国经济在第三季勉强躲过衰退。新加坡股市 今日几无变动。

越南股市 收跌0.15%，为连续第二日下跌，不过包括最大乳制品生产商Vinamilk 在内的几支蓝筹股上涨。

印尼和马来西亚股市周三均因假日休市，周四将恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 347.30 0.36 +0.10 -15.45 410.77

新加坡 2983.92 -0.96 -0.03 -11.33 3365.15

泰国 1405.08 -1.61 -0.11 -6.18 1497.67

菲律宾 6924.77 -88.67 -1.26 -4.23 7230.57

越南 589.98 -0.86 -0.15 +8.13 545.63

(完)

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