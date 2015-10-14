新闻稿：中国地方政府债务近期增速被高估--标普

（注：中文版本系由标准普尔提供，根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2015年10月14日—中国公布的地方政府债务水平近期在一定程度上因为扭曲而经历了高速增长，但未来几年债务增速可望逐步放缓，标准普尔评级服务在今日发布的一份题为《中国地方政府债务应在未来几年趋稳》的报告中如是表示。 该报告指出，若非彻底修订的预算法在2015年1月1日生效，地方政府公布的债务在2013年6月至2014年底之间的增速（折年率）就会显着低于公布数据隐含的26%的年增长率。这一法律的实施影响了地方政府2014年报告债务的方式及其借款行为（比如在2015年收紧之前增加借款）。 标准普尔信用分析师钟良表示：“我们认为，未来两三年内地方政府整体债务负担趋稳的可能性很大，这会有助于减轻中国主权信用度的压力。” 该报告还提出债务增速可能放缓的多个原因。首先，预算法有助于加强制度框架和约束激进的地方政府借款。此外，中国正在推进地方基建项目融资渠道的多元化。中央政府对中国经济增长放缓的容忍度似乎也有所提高。这些因素应减轻地方政府的部分支出压力。 但是，如果中国政府高估了十三五规划期间（即2016-2020年）中国经济的增长潜力，地方政府债务水平未来两三年内就难以趋稳。中国政府将在明年公布十三五规划。 钟良表示：“中国政府如何设定十三五规划中的国内生产总值（GDP）增速目标将影响降低地方政府债务负担的前景。如高估GDP增速，地方政府为达到经济增长目标而需要主导的投资很可能偏高。这一情景中，监管层对地方政府预算外借款的容忍时间可能长于我们目前预期的水平。”(完)