国际油市：亚洲航煤价差走软，尽管冬季临近需求料上升

路透新加坡10月14日 - 交易商称，亚洲航煤价差周三走软，尽管北亚地区已临近取暖油需求上升的冬季。

他们还补充称，发往新加坡的船货也令市场承压。

“可以说(新加坡)价差提供最佳净回值(netback)，所以才会有越来越多船货涌向新加坡，”其中一位交易商称。

净回值为成品油销售收入扣除成本。

但据另一位交易商称，随着价差的走软，涌入速度料将放缓。

第一位交易商称，也可以通过从韩国发货到欧洲实现套利。

亚洲柴油及航煤衍生品市场交投活动周三升温，至少有220万桶换手，交易商称，这可能与炼厂利用原油价格下跌之机来对冲风险有关。

交易商称，Petron Malaysia可能以较新加坡现货报价每桶约升水0.30美元买入三船共计20.9万桶500ppm含硫柴油。

他们并称，马来西亚国家石油公司(Petronas)可能以较新加坡现货报价每桶贴水1.50美元售出23万桶含硫0.25%的柴油，从Kertih装船，船期10月29-30日。

交易商称，印度Essar Oil可能以较中东报价每桶升水1.50美元售出7万吨500ppm含硫柴油，船期11月7-11日，无法确认这笔交易。买方细节也不能确定。

现货方面有一笔柴油成交，没有航煤交易。

道达尔售出150,000桶柴油，船期为10月29日-11月2日，买家为壳牌。(完)

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