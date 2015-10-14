国际油市：亚洲燃料油需求依旧疲弱，伊朗供应料将增加

路透新加坡10月14日 - 亚洲燃料油现货价差周三仍呈现深度贴水。交易商称，这与供应量较高有关，而且没有迹象表明需求会很快大幅上升。

亚洲180-cst燃料油每吨贴水5.20美元，与上月近似。

“需求尚未上升，而且市场中仍有大量燃料油，”新加坡一位交易商称。

交易消息人士称，伊朗已通过阿联酋加大了燃料油出口。

他们估计，9-10月伊朗燃料油出口规模每月约为35万-50万吨。

业内消息人士称，日本燃料油需求今年料将进一步下降，归因于该国重启第二座核反应堆，亚洲燃料油库存仍处于纪录高位。

“今年由于发电用量减少，而且工业产出不景气，(日本的)燃料油需求一直在萎缩，”熟悉日本成品油需求的一位能源经济学家称，因未获授权向媒体发言而拒绝具名。

标购方面的消息，韩国东西电力(EWP)求购5万吨含硫量最高2.5%的燃料油，希望10月30日至11月3日抵达。

新加坡现货市场上无交易达成。(完)

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