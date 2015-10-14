金属期市：美元走弱令期铜上涨，但中国经济忧虑限制升幅

* 期铜上涨，因美元走软盖过对中国经济的忧虑

* 赞比亚今年铜产量料下降15%，因需求下跌

* 铝价承压，受累于中国出口上升18%

路透伦敦10月14日 - 期铜周三上涨，因美元走弱提供支撑，但对中国经济成长的忧虑与日俱增，限制了期铜的涨幅。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收涨0.5%，报每吨5,300美元，此前美国公布的零售销售和生产者物价指数令人失望，拖累美元降至三周半低位。

美元下跌扶助期铜收复部份失地，期铜在昨日和今日早盘下跌。

“对中国经济的关注一直让铜市如履薄冰，”Quantitative Commodity Research的Peter Fertig说，“今日期铜上涨，是对昨日价格下跌作反应。汇率变动是推动铜价的主要原因。”

继嘉能可上月宣布Mopani铜矿将停产18个月后，赞比亚今年铜产量预料将减少15%的消息也扶助铜市。

全球最大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)表示，金属价格下跌使公司盈利受压，公司将不得不重新考虑或推迟业务扩展项目。

周三中国公布经济数据疲弱，燃点对该国经济增长的担忧。中国国家统计局周三公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，上月创出一年高点2.0%；9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，止住跌幅逐月扩大之势。环比来看，9月CPI环比上涨0.1%，PPI环比下降0.4%。

进口套利可能为铜市短期提供一些支撑，但全球供应充足很可能使价格承压。

其他金属方面，期铅 收涨0.9%，报每吨1,793美元。期锡 上涨1.3%，报16,100美元。期镍 收盘时没有成交，买盘最后报10,480美元，上涨0.1%。

期锌 下滑0.2%，报1,816美元。

期铝 收低0.1%，报1,593美元，因中国今年头三季出口上升18%，使铝价承压。(完)

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