纽约期市：原糖跳涨至近八个月高位，因巴西雷亚尔上涨和技术面改善

路透纽约/伦敦10月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三接近上周触及的八个月高位，三日来首次上涨，巴西货币雷亚尔上涨和技术面强劲为市场提供支撑。

尽管欧洲可可加工数据强劲，但ICE可可期货仍跌至强劲技术阻力位之下。而阿拉比卡咖啡期货基本持平，此前迫近两个月高位。

期糖上涨，在结算窗口期间录得日内大部份涨幅，提振近月合约返回200日移动均线。

巴西雷亚尔上涨，蚕食巴西生产商出售美元计价的糖后兑换成雷亚尔的回报，所以雷亚尔走强令巴西生产商不愿意卖出。

ICE-3月原糖期货 收涨0.26美分，或1.9%，报每磅14.09美分，距离周五触及的八个月高位14.43美分不远。

ICE-12月白糖期货 收涨5.10美元，或1.3%，报每吨386.50美元。

可可方面，数据显示欧洲第三季可可加工量较上年同期上升2%，符合增长0-3%的市场预期。

纽约12月可可期货 跌16美元，或0.5%，收报每吨3,109美元，此前未能攻下强劲阻力位3,150美元。伦敦12月可可期货 下挫33英镑，或1.5%，收于每吨2,108英镑，盘中失守100日移动均线。

12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.3美分，或0.2%，报每磅1.3465美元。11月罗布斯塔咖啡期货 收涨21美元，或1.3%，报每吨1,631美元。(完)

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