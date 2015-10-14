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市场报道 | 2015年 10月 15日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：小麦期货跌约2%，因技术性卖盘和预报美国降水将有利作物生长

路透10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌约2%，交易商称，受累于基金推动的技术性卖盘，以及预报下周美国大平原南部部份地区迎来降雨，将有利作物生长。

一些天气预报称乌克兰和俄罗斯部份乾燥地区下周将有骤雨。

全球小麦库存充裕和美国小麦出口需求疲弱，继续营造利空的市场环境。

美元下跌，小麦没有对此作反应。

美国农业部周二稍晚表示，截至周日，美国冬麦种植率为64%，低于66%的五年均值。

美国农业部称，截至10月1日，参加补贴计划的美国农户报告小麦种植面积，包括弃耕面积(failed acres)，为5,250.7万英亩，高于9月时的5,222.3万英亩。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.08-1/4美元，大跌10-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为79,108口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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