芝加哥期市：小麦期货跌约2%，因技术性卖盘和预报美国降水将有利作物生长

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌约2%，交易商称，受累于基金推动的技术性卖盘，以及预报下周美国大平原南部部份地区迎来降雨，将有利作物生长。
一些天气预报称乌克兰和俄罗斯部份乾燥地区下周将有骤雨。
全球小麦库存充裕和美国小麦出口需求疲弱，继续营造利空的市场环境。
美元下跌，小麦没有对此作反应。
美国农业部周二稍晚表示，截至周日，美国冬麦种植率为64%，低于66%的五年均值。
美国农业部称，截至10月1日，参加补贴计划的美国农户报告小麦种植面积，包括弃耕面积(failed acres)，为5,250.7万英亩，高于9月时的5,222.3万英亩。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.08-1/4美元，大跌10-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为79,108口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。