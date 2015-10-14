《全球汇市》美元降至七周低位，因中美经济数据疲弱

* 美国零售销售和PPI数据令人质疑美联储会否在今年升息

* 美联储褐皮书称8月中到10月初美国经济活动继续适度扩张

* 市场认为中国经济放缓，将促使美联储推迟升息

* 英镑涨至三周高位，因英国就业报告强劲

路透纽约10月14日 - 美元兑一篮子货币周三降至七周低位，因更多迹象显示中美经济增长放缓，令人质疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)会否在今年稍晚升息。

美股尾盘遭抛售，引发接踵而来的美元卖盘，拖累美元大跌，创下七周半来最大单日跌幅。

全球最大的两个经济体的经济数据暗示，正面临通胀下降压力，因为内需不断下降。美国9月零售销售仅小幅增长0.1%，9月生产者物价指数(PPI)同比回落1.1%。

经济环境持续转弱可能促使美联储决策者推迟升息，直至他们看到美国需求改善和通胀风险出现的迹象。

“美元不断下跌，因为对美联储升息时间的预期一再推迟，”State Street Global Advisors旗下的U.S. Intermediary Business的首席投资策略师Michael Arone说。

美国经济可能不像一些交易商担心的那么疲弱。褐皮书指出，8月中到10月初美国经济活动继续适度扩张，但多个地区指强势美元限制制造业活动以及旅游业支出。

美元自2014年6月来一路走强，给美国经济构成压力，且导致美联储不愿意升息。美元指数在3月触及12年高位后回落超过6%。

美元指数 最新下挫0.95%，至93.863，盘中触及七周低位93.845。

美元兑日圆 触及一周半低点，最新下滑0.8%，报日118.75日圆。

欧元兑美元 触及七周高位，最新上涨约1%，报1.1487美元。

稍早中国国家统计局公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，低于预期的上升1.8%和8月时上升2.0%。

“中国经济前景不明朗可能为美联储推迟升息提供理据，”Nordea汇市策略师Niels Christensen说。

根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示，交易商预计美联储年底前升息的机率为约25%。

澳元兑美元 上涨0.8%，报0.7305美元，抹去稍早在亚洲交易时段录得的跌幅，当时中国公布通胀数据低迷，拖累澳元下跌。