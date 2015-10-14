《全球汇市》美元降至七周低位，因中美经济数据疲弱

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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* 美国零售销售和PPI数据令人质疑美联储会否在今年升息
* 美联储褐皮书称8月中到10月初美国经济活动继续适度扩张
* 市场认为中国经济放缓，将促使美联储推迟升息
* 英镑涨至三周高位，因英国就业报告强劲
路透纽约10月14日 - 美元兑一篮子货币周三降至七周低位，因更多迹象显示中美经济增长放缓，令人质疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)会否在今年稍晚升息。
美股尾盘遭抛售，引发接踵而来的美元卖盘，拖累美元大跌，创下七周半来最大单日跌幅。
全球最大的两个经济体的经济数据暗示，正面临通胀下降压力，因为内需不断下降。美国9月零售销售仅小幅增长0.1%，9月生产者物价指数(PPI)同比回落1.1%。
经济环境持续转弱可能促使美联储决策者推迟升息，直至他们看到美国需求改善和通胀风险出现的迹象。
“美元不断下跌，因为对美联储升息时间的预期一再推迟，”State Street Global Advisors旗下的U.S. Intermediary Business的首席投资策略师Michael Arone说。
美国经济可能不像一些交易商担心的那么疲弱。褐皮书指出，8月中到10月初美国经济活动继续适度扩张，但多个地区指强势美元限制制造业活动以及旅游业支出。
美元自2014年6月来一路走强，给美国经济构成压力，且导致美联储不愿意升息。美元指数在3月触及12年高位后回落超过6%。
美元指数 最新下挫0.95%，至93.863，盘中触及七周低位93.845。
美元兑日圆 触及一周半低点，最新下滑0.8%，报日118.75日圆。
欧元兑美元 触及七周高位，最新上涨约1%，报1.1487美元。
稍早中国国家统计局公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，低于预期的上升1.8%和8月时上升2.0%。
“中国经济前景不明朗可能为美联储推迟升息提供理据，”Nordea汇市策略师Niels Christensen说。
根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示，交易商预计美联储年底前升息的机率为约25%。
澳元兑美元 上涨0.8%，报0.7305美元，抹去稍早在亚洲交易时段录得的跌幅，当时中国公布通胀数据低迷，拖累澳元下跌。
英镑兑美元涨至三周最高，因英国就业数据强劲。英镑最新上扬1.6%，报1.5492美元。(完)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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