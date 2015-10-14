国际油市：最新一周美国原油库存急升930万桶-API

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透纽约10月14日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存大幅增加，汽油库存和分油库存减少。
API公布，截至10月9日该周，美国原油库存急升930万桶，至4.6596亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加280万桶。库欣原油库存增加140万桶。
API称，炼厂原油日使用量减少32.7万桶。
汽油库存减少500万桶，分析师预期为减少170万桶。
API称，馏分油库存减少270万桶，预估为减少6万桶。
上周美国原油日进口量上升52.2万桶，至749.1万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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