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货币新闻 | 2015年 10月 15日 星期四 04:56 BJT

国际油市：最新一周美国原油库存急升930万桶-API

路透纽约10月14日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存大幅增加，汽油库存和分油库存减少。

API公布，截至10月9日该周，美国原油库存急升930万桶，至4.6596亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加280万桶。库欣原油库存增加140万桶。

API称，炼厂原油日使用量减少32.7万桶。

汽油库存减少500万桶，分析师预期为减少170万桶。

API称，馏分油库存减少270万桶，预估为减少6万桶。

上周美国原油日进口量上升52.2万桶，至749.1万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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