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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 05:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 68.54 -1.14 -1.64 2163981

京东 25.52 -1.39 -5.17 21676662

新浪 43.31 -0.53 -1.21 383102

搜狐 46.56 -0.50 -1.06 268056

网易 129.27 -3.06 -2.31 806639

百度 145.02 -1.48 -1.01 2374294

台湾

台湾积体电路 22.34 +0.40 +1.82 4742234

联电 1.90 +0.08 +4.40 730409

日月光 5.40 +0.16 +3.05 263107

硅品精密 6.37 +0.15 +2.41 726303

和信超媒体 0.59 +0.02 +3.51 36340

友达 3.21 +0.05 +1.58 299800

中华电信 30.64 +0.24 +0.79 60537

台湾国际航电 36.96 +0.14 +0.38 640099

香港

中国移动 59.98 +0.93 +1.57 275026

中国联通 14.69 +1.06 +7.78 626974

中国电信 54.36 +2.81 +5.45 31019

中芯国际 4.80 +0.03 +0.63 2350

电讯盈科 5.42 +0.19 +3.63 469

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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