《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月14日

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 68.54 -1.14 -1.64 2163981
京东 25.52 -1.39 -5.17 21676662
新浪 43.31 -0.53 -1.21 383102
搜狐 46.56 -0.50 -1.06 268056
网易 129.27 -3.06 -2.31 806639
百度 145.02 -1.48 -1.01 2374294
台湾
台湾积体电路 22.34 +0.40 +1.82 4742234
联电 1.90 +0.08 +4.40 730409
日月光 5.40 +0.16 +3.05 263107
硅品精密 6.37 +0.15 +2.41 726303
和信超媒体 0.59 +0.02 +3.51 36340
友达 3.21 +0.05 +1.58 299800
中华电信 30.64 +0.24 +0.79 60537
台湾国际航电 36.96 +0.14 +0.38 640099
香港
中国移动 59.98 +0.93 +1.57 275026
中国联通 14.69 +1.06 +7.78 626974
中国电信 54.36 +2.81 +5.45 31019
中芯国际 4.80 +0.03 +0.63 2350
电讯盈科 5.42 +0.19 +3.63 469
(完)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选