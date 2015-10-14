《美国重要政经日程》--10月15日

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数、9月份消费者物价指数(CPI)、以及实际收入数据
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存
1500 - EIA公布一周石油库存及产出数据(因哥伦布日而自周三推迟至周四)
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券，并宣布发售30年期通胀保值公债
1600 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度美国大豆压榨报告
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。