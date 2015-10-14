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市场报道 | 2015年 10月 15日 星期四 06:28 BJT

《美国重要政经日程》--10月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数、9月份消费者物价指数(CPI)、以及实际收入数据

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存

1500 - EIA公布一周石油库存及产出数据(因哥伦布日而自周三推迟至周四)

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券，并宣布发售30年期通胀保值公债

1600 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度美国大豆压榨报告

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)

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