日韩经济指标预测--10月15日-10月22日****

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月12日当周
10月15日(四)
0430 日本工业生产 8月修正值 -- -0.5%
0430 日本产能利用率指数(较前月) 8月 -- -0.2%
-- 韩国出口 9月修正值 -- -8.3%
进口 -- -21.8%
贸易收支(亿美元) -- 顺差89
-- 韩国央行利率决议 10月 1.50% 1.50%
10月16日(五)
0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 40.90
0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 43.00
10月19日(一)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -4.4%
10月20日(二)
2350 日本出口(较上年同期) 9月 -- +3.1%
进口(较上年同期) -- -3.1%
贸易收支(亿日圆) -- 逆差5,697
10月21日(三)
暂无重要经济数据
10月22日(四)
2300 韩国国内生产总值(GDP)初值(较上季) 第三季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.2%(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选