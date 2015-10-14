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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 06:24 BJT

****日韩经济指标预测--10月15日-10月22日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月12日当周

10月15日(四)

0430 日本工业生产 8月修正值 -- -0.5%

0430 日本产能利用率指数(较前月) 8月 -- -0.2%

-- 韩国出口 9月修正值 -- -8.3%

进口 -- -21.8%

贸易收支(亿美元) -- 顺差89

-- 韩国央行利率决议 10月 1.50% 1.50%

10月16日(五)

0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 40.90

0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 43.00

10月19日(一)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.5%

(较上年同期) -- -4.4%

10月20日(二)

2350 日本出口(较上年同期) 9月 -- +3.1%

进口(较上年同期) -- -3.1%

贸易收支(亿日圆) -- 逆差5,697

10月21日(三)

暂无重要经济数据

10月22日(四)

2300 韩国国内生产总值(GDP)初值(较上季) 第三季 -- +0.3%

(较上年同期) -- +2.2%(完)

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